El Celta s'imposa als suplents del Barça i té la permanència a tocar

Un dels rivals del Girona en la lluita per continuar a Primera Divisió, el Celta, es va acostar molt ahir a la permanència després de vèncer (2-0) un desconegut Barcelona, que es va plantar a Balaídos sense cap dels seus habituals jugadors titulars.

Valverde va revolucionar el seu equip. Amb la mirada posada en el partit de tornada de la semifinal de la Lliga de Campions, no va col·locar en l'onze titular a cap dels jugadors que va vèncer el Liverpool. Tot va ser inèdit en el campió de Lliga, des de la defensa fins a la davantera. Aquest nou i desconegut equip encara es va alterar més amb la lesió muscular de Dembélé als pocs segons de començar el partit, substituït llavors per Collado.

A la segona part, va aparèixer la decisiva figura de Maxi Gómez: va alertar primer Cillesen amb un cop de cap sense potència després d'un bon centre de Boudebouz; tres minuts més tard va marcar el primer gol amb un fabulós remat de davanter centre, a l'anticipar-se al marcatge de Vidal per estirar-se i culminar un altre centre de Boudebouz. Aquest gol va tranquil·litzar el Celta, que es va adaptar millor a un partit d'escassa cadència. Res va crear en atac l'equip d'Ernesto Valverde. L'equip de Vigo, mentre, va avançar cap al final amb un pla controlat, amb poques ocasions, com un xut de Brais o un cop de cap d'Araujo, i prop del final amb un penal que el VAR li va indicar a l'àrbitre per mà d'Umtiti, un penal que va segellar amb gol Iago Aspas per col·locar el Celta molt a prop de la permanència.