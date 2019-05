El CPA Girona, campiones d'Europa

El Bacterium del CPA Girona segueix triomfant allà on va. Després de fer-ho en els campionats de Girona, Catalunya i Espanya, ahir ho va fer en l'Europeu celebrat a Reggio EmIlia (Itàlia). Una primera posició per A les gironines que també significa aconseguir la primera medalla en una competició continental, l'única medalla que els faltava al seu palmarès. La creu ahir va ser el CPA Olot, que no va poder acabar al podi i va finalitzar en quarta posició. Després de sis títols europeus i deu podis consecutius, les olotines van tornar a quedar fora del calaix, una cosa que només els havia passat dos cops en la seva història: el 2008 i el 2001.

Les patinadores gironines van ser les setenes A sortir, i sabien que ho havien de fer gairebé perfecte si volien superar les locals de Royal Eagles, que en aquell moment ocupaven les tercera posició. I així va ser. Les 24 patinadores entrenades per Nuri Soler van fer bones interaccions i figures excel·lentS, i se'ls va notar molt segures en tot moment, transmetent molt durant l'actuació. Només una petita errada: una de les patinadores va caure de genolls i això va fer descomptar 0,2 punts de la puntuació final, que no va impedir que les gironines aconseguissin la primera posició, molt celebrada per part de les patinadores a la mateixa pista.

Finalment, segones van ser el conjunt Diamante, i terceres el Royal Eagles, ambdós italians, cosa que va deixar fora del podi després de 10 edicions el CPA Olot. Les 22 patinadores entrenades per Ricard Planiol van ser les terceres a competir i se'ls va notar més segures i van fer una exhibició més contundent que les que es van poder veure als campionats gironí, català i espanyol. Tot i així les primeres relliscades van condemnar les de Planiol, i a partir d'aquí el nerviosime i els fantasmes del passat amb el seu No em tallis les ales van pesar massa sobre les olotines. Els passos més difícils van ser bons, però algunes caigudes i ales que es van obrir abans d'hora van fer que les d'Olot s'haguessin de conformar amb la quarta posició després de rebre una penalització de 0,6 punts per les quatre caigudes.

L'últim duel entre CPA Girona i CPA Olot d'aquest any es durà a terme al juliol en el Mundial. Els dos conjunts se citaran al Palau Sant Jordi, amb les olotines que intentaran aconseguir el seu 13è mundial, davant unes gironines en auge i que aspiren a tot.