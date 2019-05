El Figueres pot allargar la bona ratxa contra un rival tocat

El Figueres visita aquest migdia al Vilafranca (12 h) amb la intenció de seguir exprimint l'últim tram de lliga per reivindicar-se. A més de desmarcar-se de les possibles opcions del descens compensat. Els homes de Xavi Agustí ho tenen tot de cara per allargar la bona dinàmica i així mostrar la seva millor versió de la temporada. De moment, encadenen dues victòries consecutives i fa sis jornades que no perden.

Respecte al rival, el Vilafranca no guanya des de finals de març. I, des de llavors, només ha sumat un punt dels 15 possibles. Una ratxa que no sembla afectar-lo perquè es mantè tranquil a la desena posició amb 53 punts.