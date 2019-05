Fontajau té la paraula

La merescuda victòria que l'Spar Citylift Girona va aconseguir dijous a Salamanca en una nit que quedarà marcada en la història del club no amaga que la plantilla del Perfumerías Avenida ­continua sent la més completa, experimentada i, sobretot, cara de Lliga Femenina. És a dir, tornar a guanyar-les avui i aixecar el títol a Fontajau no serà una empresa gens fàcil. L'Uni necessitarà repetir una actuació brillant, com la de dijous, i apel·lar a l'ambient de Fontajau perquè el suport dels cinc milers d'aficionats que s'hi esperen els ajudi a superar els mals moments que, segur, que provocaran les perilloses cornades de l'animal ferit que és ara mateix un Avenida i unes jugadores a les quals, aquest cop, Miguel Àngel Ortega no permetrà res més que no sigui defensar al límit des de la primera jugada del partit.

«Tenim la possibilitat de gua­nyar una lliga a casa però hi ha un detall important que hem de tenir en compte: davant hi ha l'Avenida», avisava ahir el tècnic de l'Uni, Èric Surís, que llançava un missatge ben clar a jugadores i aficionats: «No anem a cap celebració, seran 40 minuts molt complicats». El partit començarà a les nou del vespre, en directe per Esport3 i Teledeporte, amb l'ambició del club gironí de batre el seu rècord de públic (5.300 aficionats el dia que l'Uni es va proclamar campió de Lliga el 2015). L'obertura de l'antiga «grada jove» dels anys a l'ACB, la col·locació de cadires a peu de pista i el ritme de venda d'entrades després de la victòria fa preveure que, efectivament, es puguin superar els 5.000 espectadors, tot i que la FEB i Teledeporte han programat el partit per les nou del vespre. «Fontajau segur que ens ajuda perquè ho ha fet durant tota la temporada, especialment en els partits de l'Eurocup», apuntava ahir Surís com, per exemple, l'ambient de Fontajau va ser important en la remuntada en el darrer quart del partit d'anada contra el Montpeller, un equip amb una plantilla tant o més llarga i física que la de l'Avenida. L'Uni ha demanat als aficionats que arribin al pavelló amb temps i, si és possible, ho facin vestits de vermell.

Més enllà del suport de Fontajau, l'Uni té clar el camí per gua­nyar l'Avenida. El va fer dijous i es tractaria de tornar a caminar sobre les mateixes passes. Un itinerari que passa per llocs com l'activitat defensiva en les línies de passada (les pilotes recuperades ­van acabar sent sinònim de bàsquets fàcils al contracop en el primer quart de dijous); protegir molt bé la zona davant el potencial interior de De Souza, Robinson i compa­nyia i defensar, el millor que es pugui, una estrella com Jewell Lloyd que, en paraules de Surís, «és capaç d'anotar de vuit metres amb una defensora a sobre». Un altre camí que és clar és pel que transitarà l'Avenida. Defensa agressiva, encara que això els costi sumar faltes, en un plantejament que estarà més o menys condicionat per a on situïn el límit permès els tres àrbitres: Juan Morales, Asunción Langa i Paula Lema, que és la col·legiada que va fer xiular la inversemblant antiesportiva a Núria Martínez en els segons final del segon partit de les semifinals contra el Cadí. L'ambient del Würzburg sol condicionar els arbitratges, veurem avui què succeeix amb més de 5.000 espectadors a Fontajau.