Les fortes ratxes de vent frustren el joc de l'Olot

De sobte, a mitja setmana va arribar el repte de la Copa del Rei. Si volia disputar-la, l'Olot sabia que part del bitllet podia aconseguir-lo ahir a Ejea. Amb dos punts més que l'Ejea, ho tenien tot de cara per quedar-se la setena posició. Però el vent els va anar en contra. Els de Raúl Garrido van haver de conformar-se amb un empat sense gols davant d'un rival directe per al seu nou objectiu (0-0), que el deixa igual i tot s'haurà de decidir als dos últims partits.

El fort vent va ser el protagonista dels primers compassos, i va dificultar el joc aeri. Era incòmode, però l'Olot va adaptar-se a la situació tant com podia i Alfredo va donar l'avís en la primera arribada amb un cacau que sortia desviat. Els locals van respondre amb un xut de Julio directe a les mans de Ballesté. Els de Garrido van anar avançant metres per disposar d'ocasions, que al final l'Ejea sempre desfeia. El figuerenc Pep Chavarría va estar a punt de marcar un gol olímpic, però va topar amb un porter inspirat. Els minuts van anar passant amb igualtat de condicions, que no eren més que entrebancs originats per les ratxes de vent, i en conseqüència es va arribar al descans amb el marcador sense moure's. A la represa, tot va continuar igual. Conscients del que es jugaven, els olotins van sortir decidits a buscar el gol. Marc Mas va enviar una fuetada des de lluny que s'acabaria perdent. El davanter tindria una altra ocasió amb una centrada de Pep, però Loscos es va avançar. No hi havia manera de trobar l'encert i el vent encara ho complicava més.