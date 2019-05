El Llagostera confirma la seva participació al "play-off"

El Llagostera lluitarà per pujar a la Segona Divisió B. Avui ha segellat la seva classificació matemàtica per al "play-off" d'ascens després d'empatar al camp del Granollers. Un resultat que el manté al capdavant de la classificació del grup cinquè de Tercera quan només resten dues jornades perquè s'acabi la lliga regular.

Un gol de Sascha, que ha rematat un córner servit per Pitu abans del descans, ha servit per igualar un marcador que havia desnivellat una estona abans Xavi Civil des del punt de penal. Al final, un 1-1 que deixa el Llagostera encara primer a la taula. Ara mateix té 77 punts, un més que l'Hospitalet, que s'ha imposat al San Cristóbal per 3-2. Tercer és el Prat, amb 75 punts.

"El 'play-off' és un premi molt gran i un objectiu pel qual hem treballat durant molt de temps. L'han aconseguit els jugadors, també el cos tècnic i una afició que cada cop ens acompanya més", ha declarat el tècnic, Oriol Alsina.

Per defensar aquesta primera plaça, el Llagostera rebrà la propera jornada el Fundació Grama i tancarà el campionat al camp de l'Ascó. Tots dos equips ocupen la part baixa de la classificació.