L'Spar Citylift Girona s'ha proclamat aquesta nit campió de la Lliga Femenina de bàsquet per segona vegada en la seva història derrotant el Perfumerías Avenida a Fontajau davant 5.300 espectadors (73-65). En un partit carregat de tensió, l'equip d'Èric Surís ha aconseguit imposar el seu joc en la segona part, aconseguint tancar el tercer quart onze punts per sobre (53-42).

L'Uni havia començat el partit guanyant però el criteri arbitral amb les faltes ha carregat de seguida Hampton. Les visitants ho han aprofitat per tancar el primer quart dominant (16-21). En el segon l'equip gironí ha pogut evitar que el rival se n'anés i ha arribat al descans amb tot per decidir, però per sota (31-35).

El duel ha fet un tomb a mitjans del tercer quart, amb una tècnica a De Souza després d'una falta sobre Reisingerova que ha capgirat el marcador i ha posat les gironines per davant (41-38). A partir d'aquest moment l'Spar Citylift ha mantingut i incrementat el seu domini, que al final del tercer quart era de +11 (53-42).

Fontajau començava a creure en la gesta, però encara quedaven els últims deu minuts. I la batalla ha sigut ferotge. Les gironines n'han sabut sortir i a 3.23 pel final dominaven 62-49 després d'un tir lliure de Pierre-Louis. Quedava un darrer esforç i gràcies a una gran defensa, el magisteri de Palau amb un 2+1 prodigiós i al joc interior s'ha aconseguit. L'Uni torna a ser campió de Lliga per segon cop en la seva història.