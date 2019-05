Quartararo supera Márquez i es converteix en el pilot més jove a fer una «pole» a MotoGP

El francès Fabio Quartararo es va convertir en el pilot més jove a aconseguir una pole aMotoGP, en sorprendre al Gran Premi d'Espanya l'espanyol Marc Márquez, que es va mantenir en la primera posició durant gran part de la sessió i que començarà a Jerez des de la tercera plaça.

Amb 20 anys i 14 dies, el pilot gal es va adjudicar una primera posició des de la qual tractarà de superar també un altre rècord del de Cervera, que amb 20 anys i 63 dies el 2013, al Gran Premi de les Américas, era el pilot de menys edat a pujar al primer calaix del podi en una cursa de la categoria reina.

La lluita per la primera plaça va començar amb Márquez marcant el nou rècord de la pole (1: 36.970); Franco Morbidelli (Yamaha) i Danilo Petrucci (Ducati) s'acostaven, però no aconseguien desplaçar-lo de la posició de privilegi.

Els canvis saltaven poc després, quan el francès Fabio Quartararo va arribar en nucli vermell per establir un 1: 36.880 que li donava la pole just per davant del seu company al Petronas Yamaha SRT, Morbidelli, que aconseguia posar-se segon. Així, relegaven a la tercera posició Márquez.

Viñales, per la seva banda, realitzava una bona sessió arribant des de la Q1 i començarà cinquè, just per darrere del líder del Mundial, l'italià Andrea Dovizioso. Àlex Rins sortirà novè, Lorenzo ho farà onzè i Joan Mir, dotzè.

Per altra banda, Jorge Navarro va signar l'única pole espanyola de la jornada al Gran Premi d'Espanya i sortirà primer, per davant d'Àlex Márquez i Augusto Fernández, en la carrera de Moto2, en una jornada en què l'italià Lorenzo Dalla Porta (Honda) va aconseguir la primera posició de sortida de la seva vida a Moto3.