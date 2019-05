Virtualment salvats

Ara sí. Sembla que un any més el Bordils continuarà a la Divisió de Plata després de superar al Cisne (19-18) al Blanc-i-verd. En un partit amb pocs gols, els de Catarain van ser més desicius en el tram final per emportar-se el triomf. Una victòria que deixa pràcticament sentenciada la permanència, i és que quan falten dues jorades per acabar el campionat, els gironis estan a 4 punts del descens. Demà és el torn de l'Alacant, que és el primer en zona de descens amb 20 punts i juga a la pista del Zamora. En cas de victòria alicantina, qui entraria en descens seria el Sant Martianenc -també amb 20 punts- i que en l'última jornada visita el Blanc-i-verd amb l' average a favor dels gironins. D'aquesta manera, un empat la pròxima jornada, en horari unificat (dissabte, 19 h), a la pista del Saguntí, donaria la permenència matemàtica al conjunt de Catarain, sense dependre d'altres resultats.

El Bordils es va refer d'un parcial inicial d'1-5 en els primers sis minuts de joc. A partir d'una bona defensa els de Catarain van poder retallar distàncies fins a empatar el partit a 9 gols quan faltaven 4 minuts i mig pel final de la primera part, resultat amb el qual es va arribar al descans. Els locals sabien que un triomf els donava la permanència virtual, i en els següents 30 minuts van lluitar per això

En la segon temps, es va veure un frec a frec i un intercanvi de gols per part dels dos equips. Ni gironins ni gallecs aconseguien tenir un avantatge de més d'un gol, tot i que els dos equips van posar-se per davant. Però finalment la balança es va decantar a favor del conjunt local. Després que els visitants es possessin 17-19, els gols de Masmiquel -màxim golejador local amb 5 dianes- i Josep Reixach -quan faltava 1 minut i 20 segons pel final-, van donar la victòria al Bordils.