El CPA Girona rep una càlida rebuda a Palau després del seu èxit europeu

Després de 12 hores d'autocar i de dormir poc, però amb l'emoció d'haver guanyat la medalla d'or, les campiones europees de patinatge del CPA Girona van arribar ahir migdia al Pavelló de Palau, on els esperava una calorosa benvinguda. Allà, gent del club, pares i mares i joves patinadores van rebre les 24 patinadores i a la seva entrenadora, Nuri Soler, que dissabte es van penjar la medalla d'or del campionat d'Europa de patinatge celebrat a la localitat italiana de Reggio Emília.

La medalla en un campionat continental era l'única que faltava al palmarès del club gironí, però no s'esperaven guanyar. «Teníem l'objectiu de la medalla, però no esperàvem l'or», explicava ahir Soler. Una medalla d'or que encara no han celebrat com cal, ja que just recollir la copa, van haver de pujar a l'autocar i afrontar el llarg viatge entre Reggio Emília i Girona, d'unes 12 hores i un recorregut de gairebé 1.000 quilòmetres. Durant el trajecte, les patinadores, van celebrar la fita, però la seva entrenadora va afirmar que «encara no sabem el que farem, però ho volem celebrar amb la nostra gent». Una gent que ahir els va donar la benvinguda amb pancartes després d'un viatge intens.

Les patinadores, que encara estaven als núvols després de guanayar l'europeu, van arribar cansades, però molt contentes i no deixaven de mirar el vídeo de l'actuació que els va fer campiones. Ara tenen 15 dies de descans per després tornar als entremanents per preparar l'última prova de l'any. I és que el Bacterium també serà al Mundial que se celebrarà al Palau Sant Jordi el pròxim 15 de juliol. La preparadora gironina va exposar que «som conscients que hi ha possibilitats i el fet que sigui a Barcelona és una il·lusió especial. Tothom treballarà per aconseguir-ho», i més després d'imposar-se als campionats de Girona, Catalunya, Espanya i Europa. Des del club veuen com a rivals a batre les italianes del Royal Eagles i Diamante, que van fer podi en l'europeu, així com a les catalanes de l'Olot i el Reus i al club argentí Millenium.