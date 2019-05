L'Atlètic femení es proclama campió de la Lliga Iberdrola per tercer any

L'Atlètic de Madrid femení es va proclamar ahir campió de la Lliga Iberdrola 2018-19, després d'imposar-se ahir a la Reial Societat a Zubieta (1-3) en l'última jornada de la competició. D'aquesta manera, l'equip matalasser tanca una temporada pràcticament perfecta i aixeca el tercert títol de lliga per tercer any consecutiu. Un hat-trick d'Esther González va permetre desfer-se dels dubtes després que la txuri-urdin Beatriz Beltrán retallès distàncies a les de José Luis Sánchez Vera.

El Barça, que per guanyar la lliga necessitava aconseguir la victòria en l'últim compromís i esperar que no ho fessin les vermell-i-blanques, va caure per la mínima a casa del Granadilla Tenerife Egatesa (1-0). No obstant això, les de Lluís Cortés encara tenen la possibilitat d'acabar el curs amb un títol: disputaran la final de la Champions contra l'Olympique de Lió.