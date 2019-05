El Llagostera aconsegueix el bitllet per al «play-off» amb un empat a fora

El Llagostera ja té el premi a la gran temporada que ha fet i des d'ahir s'ha assegurat ser un dels equips que disputaran el play-off. S'ho ha guanyat a pols. Els homes d'Oriol Alsina van sumar un punt d'or davant del Granollers (1-1), que els dona el bitllet directe a la promoció d'ascens a Segona B i els permet mantenir-se líders del grup amb 77 punts –un més que l'Hospitalet.

Sent conscients de la importància del partit, el Llagostera va sortir a totes al camp d'un equip que no els posaria les coses fàcils. Els locals van apujar el llistó generant dificultats per disposar d'ocasions clares i obligant els d'Alsina a mantenir-se ferms en defensa. Al minut 27, Xavi Civil va avançar el Granollers des dels onze metres amb un xut que Marcos havia llegit perfectament però va acabar empassant-se. En conseqüència, els gironins van prémer l'accelerador per respondre al gol local. Sascha va ser més murri que ningú i, després d'haver tingut una oportunitat, va superar el porter amb una rematada d'una jugada de córner. La pissarra, que no falla mai.

La igualtat al marcador deixava bé les coses al Llagostera, però no es va conformar. Els d'Alsina volien el segon, fos com fos. Però els va faltar l'encert. Sascha va olorar el doblet amb un cacau que s'acabaria perdent. A més a més, el Granollers tampoc va relaxar-se i va donar un altre ensurt a la porteria de Marcos, obligant al porter a lluir-se amb una gran estirada. Al tram final, el conjunt local va patir l'expulsió de Guillem Pujol per una falta sobre Moussa. Tot i ser un home més sobre el terreny de joc, el resultat no es va moure.