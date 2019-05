El Peralada, de cap al descens

De cap al descens. I tot ensopegant tres vegades amb la mateixa pedra. Centrada, rematada amb el cap i gol. El Peralada-Girona B va condemnar-se ahir al patiment amb una derrota davant del Castelló (3-1) que el deixa en zona de perill. Encara que els nois de Narcís Pèlach Chicho van avançar-se amb un gol de Boselli, els locals van aconseguir la remuntada sent superiors a la segona part.

Davant la màxima expectació i un gran ambient a Castalia, els xampanyers van sortir concentrats i decidits a jugar-s'ho tot fins al final. La permanència s'ho valia. És per això que no van cedir, plantant cara a un rival amb la mateixa situació. Els de Chicho van dificultar la sortida al Castelló i de seguida van comptar amb un parell d'ocasions que ningú va ser capaç de rematar. Els locals van respondre amb un cacau llunyà de Rubén Díez que Suárez escapçava traient una bona mà i Maxi Villa treia un altre xut des de dins l'àrea que l'afició pràcticament ja cantava. La pressió era molt alta per part dels dos equips. Encara que al Peralada li faltava l'última emptena. I el Castelló ho aprofitava per soprendre. Just abans de marxar als vestidors, l'àrbitre va assenyalar una falta perillosa a favor dels empordanesos i Boselli no va fallar. L'uruguaià va transfromar l'únic xut entre els tres pals superant la defensa i el porter Campos.

Amb bona part de la feina feta, els xampanyers ho van deixar escapar tot a la segona. Tres centrades per banda al cor de l'àrea amb rematada de cap final van desmuntar el resultat del marcador.