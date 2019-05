El Salt es complica la permanència a la Lliga EBA i cau en l'anada a casa

El Salt va perdre a casa davant el Martinenc (70-74), en el partit d'anada del play-out per la permanència a la Lliga EBA. Un resultat que complica als d'Oriol Vardés la permanència, i que els obliga a guanyar el dissabte a Barcelona de cinc o més punts si no volen descendir a Copa Catalunya.

El conjunt saltenc va tenir bones fases de joc, en un duel molt disputat, però els locals van aconseguir comptar amb avantatges de 10 o 11 punts en determinats moments del segon i tercer període. Així, a 2 minuts i 45 segons pel descans, dominaven per 11 punts (42-31), però un parcial de 2-13 en els últims instants de segon quart va fer que els barcelonins igualessin el partit abans del descans (44-44). De totes maneres, semblava que el conjunt local liderava, encara que fos de poc, el marcador.

Els d'Oriol Vardés es van trobar al davant un equip que va saber jugar amb el desavantatge i que va acabar capgirant el marcador en l'últim i decisiu període per acabar emportar-se un mínim avantatge de cara al matx de tornada. D'aquesta manera, quan faltaven tres minuts per acabar el partit, els visitants es van arribar a posar set punts per davant, però els verd-i-negres van tenir la capacitat de reduir la diferència a quatre punts (70-74), el que els fa mantenir les opcions en el partit de tornada.

Els millors jugadors locals van ser Albert Pujolràs, que va anotar 13 punts i capturar 16 rebots, Marc Juanola, que es va enfilar fins als 20 punts.