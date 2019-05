El Sarrià guanya el Top4 català infantil després d'imposar-se al Barça (29-26)

L'Unió Esportiva Sarrià està en un bon moment. Si dissabte el primer equip va ser campió de la Primera Divisió Nacional i el segon va aconseguir l'ascens a Primera Catalana, ahir els infantils van proclamar-se campions de Catalunya després de guanyar el Barça (29-26) davant un Pavelló de Sarrià ple de gom a gom. Els sarrianencs ja sabien que participant als Top 4 català ja tenien el billet per al Campionat d'Espanya del 25 i 26 de maig, però a més també van aconseguir imposar-se al club blaugrana, que no havien guanyat mai. Però ahir els jugadors van tenir una gran intensitat i van lluitar totes les pilotes. Això va fer que en els primers compassos de partit els sarrianencs ja dominessin el marcador. En el segon temps, el Barça va aconseguir igualar el duel dos cops, però el Sarrià no es va deixar intimidar per aconseguir el títol.