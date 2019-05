Valverde no convoca Dembélé, lesionat

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha convocat tota la plantilla per viatjar a Liverpool, a excepció del davanter Ousmane Dembélé, que es va lesionar al bíceps femoral de la cama dreta en el minut 6 de l'intranscendent partit de la lliga davant el Celta, que va guanyar 2-0 amb gols de Maxi Gómez i Iago Aspas, de penal al tram final.

L'extrem francès es va sotmetre ahir a proves mèdiques que van confirmar l'abast de la seva lesió, encara que el club no va voler informar sobre el període estimat de baixa. En qualsevol cas, Dembélé es quedarà fent recuperació a Barcelona.

Reincidència

Cal recordar que l'internacional pràcticament acabava de reaparèixer d'una altra lesió similar, llavors a la cama esquerra, soferta a mitjan març davant el Lió a la Lliga de Campions i que el va deixar fora de combat gairebé un mes, per la qual cosa, tot apunta al fet que no jugarà més a la Lliga i que tindrà complicat arribar a la final de la Copa del Rei del 25 de maig davant el València. L'objectiu podria ser tenir-lo recuperat per a una hipotètica final de la Lliga de Campions de l'1 de juny.

Dembélé no viatjarà a Liverpool com tampoc ho farà el seu compatriota Jean-Clair Todibo, que no pot jugar a Europa i que també va acabar tocat el partit a Balaídos. Ambdós són les úniques baixes en la llista de 23 convocats facilitada per Ernesto Valverde per a aquest partit, al qual tornen tots els jugadors del primer equip que van descansar per a la visita al Celta.

Un resultat molt favorable

La resta dels seus companys, inclòs el lesionat de llarga durada Rafinha Alcántara i el porter del filial Iñaki Peña, es desplacen a terres angleses, on l'equip intentarà segellar aquest dimarts la seva classificació a la final de la Lliga de Campions després del 3-0 de l'anada, gràcies al doblet de Leo Messi, al gol de Luis Suárez i a l'actuació de Ter Stegen.

L'expedició blaugrana té programat avui, a les 18.00 hores, un entrenament a Anfield Road. Una hora abans, Ernesto Valverde i el davanter Luis Suárez compareixeran en roda de premsa.

Els 23 jugadors que formen l'expedició blaugrana són: Ter Stegen, Cillessen, Iñaki Peña, Sergi Roberto, Semedo, Piqué, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Todibo, Murillo, Vermaelen, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Malcom, Messi, Luis Suárez i Boateng.