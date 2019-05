Cayetano Pérez: «Ara mateix no tenim suficients recursos per jugar l'Eurolliga»

Cayetano Pérez: «Ara mateix no tenim suficients recursos per jugar l'Eurolliga»

Una nit com la de diumenge és de les que compensen els esforços i les hores invertides...

Sí. És un premi a l'esforç per superar tots els entrebancs que hem tingut aquesta temporada i acabar arribant a la final i aconseguir el títol. Guanyar així és impressionant i encara sembla que ho valoris més.

A l'estiu tothom s'il·lusionava amb la plantilla, però després es va veient com Bea Sánchez es lesiona, Murphy marxa i Colhado es trenca el genoll.

Segurament no estàvem acostumats a temporades amb lesions greus a jugadores que demanaven trencar el contracte de forma sobtada... Creu que, més ràpids o més lents, hem sabut reaccionar i arribar bé a final de temporada.

Acaba la feina a la pista i comença als despatxos?

Fa setmanes que estem planificant la temporada i veient les possibilitats que hi ha en el mercat. Ara és el moment de treballar per arribar al setembre amb la feina feta, quan el comptador de tots els equips es torna a posar a zero.

El campió de Lliga jugarà l'Eurolliga. Això és així?

A la pista ens hem guanyat jugar aquesta Eurolliga i això és el que ens agradaria a les jugadores i a tots. La realitat és que, ara com ara, els recursos que tenim pel que fa a ingressos no donen per jugar una Eurolliga en condicions. Per jugar una competició com aquesta t'has de reforçar, perquè no podem anar amb una plantilla curta i també hi ha el problema dels desplaçaments, que són més llargs i més costosos. És clar que ens agradaria jugar l'Eurolliga i ho volem fer, però necessitem més suport tant de les institucions com d'empreses amb nous patrocinis. Ens hem d'implicar tots per tenir bàsquet d'aquest nivell.

Es mouen en el mercat pensant en Eurolliga o en Eurocup?

En els propers dies farem números i intentarem parlar amb tothom per ensenyar el projecte de jugar a l'Eurolliga. Si al final veiem que no podem comptar amb més suport segurament ens tocarà renunciar-hi i jugar a l'Eurocup una altra vegada.

És optimista?

Soc optimista, perquè hem de creure en un projecte que és sòlid, que no para de créixer i que, per exemple aquest any, encara hem enganxat més gent que normalment no veien bàsquet i que s'han acostat a Fontajau. Tenim una presència a la societat gironina i les institucions i les empreses han de posar això en valor perquè a diferència d'altres esports no tenim ingressos per televisions o altres conceptes.

En una entrevista abans del «play-off» deia que «no posarem en risc la sostenibilitat del club per guanyar un títol». Guanyar-lo ha estat com la quadratura d'un cercle?

L'objectiu de guanyar títols sempre hi és i no podem negar que ens agrada guanyar-ne, però, a vegades, per aconseguir victòries necessites invertir i aquestes inversions poden sortir de les nostres possibilitats. Aquí hem de ser realistes i no podem estirar més el braç que la màniga. Crec que posar en risc un projecte per l'ambició d'intentar guanyar un títol ens posaria en una situació en la qual tindríem més a perdre que no pas a guanyar. Pots fitxar molt bones jugadors per anar a guanyar un títol, però, si després no les podem guanyar, de què ens serveixen.

Aquesta mateixa filosofia es pot aplicar canviant «guanyar títols» per «jugar l'Eurolliga»?

És una mica el mateix, perquè és una competició en la qual estaríem competint amb els primers equips d'Europa i, evidentment, si volem estar allà, que crec que tenim equip per fer-ho, necessitem disposar de més recursos. Si en disposem, i tant que hi serem, perquè l'Spar Citylift Girona té ganes de lluitar contra els millors.

Uns «millors equips» que sempre venen a fitxar jugadores com Reisingerova o Williams.

És el problema de sempre. Quan les nostres jugadores destaquen reben bones ofertes, nosaltres les intentem convèncer que a Girona estan molt bé i que tenen la seguretat que, a final de mes, cobraran sempre. Però elles són professionals i, a vegades, reben ofertes que no poden rebutjar.

Qui encara no ha renovat és Èric Surís.

L'Èric s'ha guanyat a la pista la renovació, ara ens asseurem i en parlarem. Per la nostra part no hi haurà problemes, però, com passa amb les jugadores, ell està creixent molt com a entrenador i segur que pot rebre ofertes importants.