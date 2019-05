El Barça, a fer bo el 3-0 de l'anada per oblidar Roma i classificar-se per a la final

El primer finalista de la Lliga de Campions que l'1 de juny es decidirà al Wanda Metropolitano de Madrid sortirà del partit d'aquesta nit en què el Barça defensarà un 3-0 de l'anada contra un Liverpool que espera aprofitar l'ambient d'Anfield per atemorir el seu rival i aconseguir una remuntada que seria històrica.

El matx, això sí, comptarà amb absències importantíssimes. Sobretot pel que fa el bàndol britànitc, ja que Jürgen Klopp no podrà utilitzar tres dels seus: dos atacants com Salah i Firmino, i un migcampista, Naby Keita. El Barça, de la seva banda, perd Dembélé per lesió.

El conjunt blaugrana busca de la mà del seu líder Lionel Messi (autor de dos dels tres gols de l'anada) la seva novena final de Copa d'Europa i el seu sisè títol, després d'haver assaborit aquestes mels per última vegada fa quatre anys, quan va imposar-se al Juventus. En aquell curs (2014-15), el Barça ho va arrodonir amb un triplet (Copa, Lliga i Lliga de Campions), objectiu que també persegueix aquest, després d'haver guanyat la Lliga i ser un dels finalistes a la Copa del Rei.

El xoc d'Anfield l'afronten els blaugranes amb l'avantatge còmode de tres gols, però amb un lleuger vertigen per l'escenari, un camp que rugeix com pocs i que encoratja els seus fins a l'extenuació. De fet, la posada en escena del Liverpool fa una setmana a Barcelona va deixar ben clar que l'equip anglès no reservarà ni una caloria al cos i que es deixarà l'ànima, perquè és sabedor que possiblement el Barça acabi adaptant-se futbolísticament al seu guió.

Ja va passar al Camp Nou, quan Ernesto Valverde va recórrer a Arturo Vidal per intentar anivellar el múscul al mig del camp, sacrificant Arthur Melo, i mantenin a dalt una línia de tres formada per Coutinho, Suárez i Messi. Davant la baixa de Dembélé, un jugador que podria resultar letal en el joc llarg dels culers, existeix el dubte de si al final Valverde optarà per al 4-4-3 o un 4-4-2, i si tornarà a repetir el mateix centre del camp.

Si el Barça manté un pols amb el Liverpool mesurant-se en una batalla de forces al centre del camp, és possible que els blaugranes, a més de perdre el seu segell futbolístic, trobin molts problemes per interrompre el partit, cosa que el seu rival intentarà dinamitar, portant el més ràpidament la pilota als dominis de l'àrea de Marc Ter Stegen.

Per als de Valverde, a més d'encomanar-se novament a Messi per gestionar la renda, marcar un gol es presenta com el gran objectiu, una cosa que ja va passar fa quatre anys, quan en un escenari semblant, el Bayern es va endur un 3-0 del Camp Nou i va preparar una caldera ambiental per a la tornada: un gol ràpid de Neymar va alleujar l'agonia en la qual va arribar a viure el seu equip quan l'equip alemany es va avançar molt ràpidament en el marcador (1-0).

Després d'haver descansat dissabte en el partit en Balaídos tot l'equip que sembla que serà titular podrà estar a Anfield, només amb el dubte del dibuix i del centre del camp, per si Vidal repetirà a l'onze.



Un Liverpool afeblit

Les baixes són el principal maldecap per a Klopp i ha condicionat, i bastant, un Liverpool que perd tres homes importants per intentar la remuntada. Quan ja es comptava amb el dubte seriós de Firmino, la mala sort ha deixat l'equip sense el seu jugador estrella: Mohamed Salah va rebre un cop al cap el passat dissabte. Klopp confirmava ahir que l'egipci, que va patir una conmoció, no jugarà. Firmino tampoc hi serà per un problema muscular. Es queda així el Liverpool sense els 42 gols que han aportat un i altre. L'altra absència important és la de Naby Keita, lesionat al Camp Nou.