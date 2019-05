Els joves de l'Olot agafen les regnes

Fa dues temporades, a Tercera, Alfredo tenia 21 anys i ja formava part del primer equip de l'Olot. La temporada passada, de la mà de Martín Posse, Lluís Aspar va debutà davant el Cornellà amb 19. A l'estiu, Pep Chavarría, de 21, va arribar procedent del Figueres. I aquesta temporada, al camp del Conquense, Oriol Pujadas (21) va fer el seu debut oficial amb el primer equip a la categoria de bronze. Dissabte, davant l'Ejea, els quatre jugadors més joves del conjunt dirigit per Raúl Garrido van estar sobre el terreny de joc i van ser peces fonamentals en l'empat davant el conjunt aragonès. Un resultat que permet defensar una onzena posició que possibilitaria a l'Olot classificar-se, de forma momentània, per la Copa del curs vinent.

Alfredo Gutiérrez, amb només 21 anys, ja ha disputat 66 partits a Segona B. Va ser una peça clau la temporada passada, en la qual va jugar fins a 32 encontres. Aquest curs, el jove extrem format a la pedrera ha augmentat el seu protagonisme i és un dels homes claus per a Garrido, sigui com a carriler o com a atacant. Lluís Aspar, que encara està en edat juvenil (19), ja va disputar 5 partits el curs passat i aquest any ha estat el de la seva consagració. El de Molló ha sigut un dels centrals titulars de l'equip en 15 ocasions i en el tram inicial de la temporada va arribar a encadenar fins a 6 partits formant part de l'onze inicial. El jove defensa olotí portava 11 enfrontaments sense jugar, però dissabte va reaparèixer a Ejea de los Caballeros i va tornar a mostrar que és un jugador digne de la categoria malgrat la seva joventut.

El tercer jugador format a la pedrera de l'Olot que va tenir protagonisme dissabte va ser Oriol Pujadas, que malgrat ser un dels menys utilitzats per a Garrido aquesta temporada, cada vegada que el tècnic li dona l'oportunitat, l'aprofita. «El cos tècnic confia plenament amb mi i això és de gran ajuda. Estic molt content aquí, el vestidor és de deu i tinc ganes de créixer a Olot», valorava el jove migcampista.

D'altra banda, una de les sorpreses de la temporada és Pep Chavarría. El jove figuerenc de 21 anys va arribar aquest estiu procedent del Figueres com a aposta de futur i s'ha consagrat com un jugador del present. Ha anat agafant cada vegada més confiança i s'ha convertit en el carriler esquerre titular de l'Olot gràcies al seu treball i a la seva exquisita cama esquerra. Amb el de dissabte ja són 24 els partits que ha disputat el figuerenc amb l'Olot i es presenta com un altre dels joves a seguir en el conjunt garrotxí i en el grup tercer de Segona B.