L'Uni celebra la Lliga a l'Ajuntament de Girona

Uns 300 seguidors de l'Spar Citylift Girona han aclamat les jugadores aquesta tarda en la celebració del títol de Lliga aconseguit diumenge a l'Ajuntament. Tècnics, directius i jugadores han anat des de Fontajau a la plaça del Vi en autobús. Un cop a l'Ajuntament han estat rebudes per l'alcaldessa, Marta Madrenas, i tot seguit han sortit al balcó per saludar l'afició. Han pres la paraula el president, Cayetano Perez, el tecnic Eric Suris i jugadores com Rosó Buch, Nuria Martínez i Laia Palau. "Jugar a Fontajau així és un gustasso. L'any que ve, més, sisplau!", ha dit la veterana base.

Hampton, per la seva banda, ha afirmat que se sentia "feliç" i ha acabat amb un "visca Catalunya!"; Julia Reisingerova ha estat rebuda amb crits de MVP i Helena Oma ha agraït el suport de l'afició. "Aquesta copa és vostra, tant de bo en vinguin més!", ha subratllat.

"Alcaldessa, volem l'Eurolliga", ha cantat l'afició ja al tram final de l'acte. Madrenas ha respost que "estic segura que entre tots ho farem possible això d'anar a la màxima competició". L'Uni està valorant si pot trobar els recursos necessaris per jugar l'Eurolliga, que obliga a tenir més pressupost per la plantilla i per afrontar els viatges