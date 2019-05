Oriol Alsina: «Que el Llagostera torni a Segona A és una cosa gairebé irrepetible»

El tècnic del Llagostera, Oriol Alsina, i la seva dona i presidenta del club, Isabel Tarragó, van retornar el passat diumenge a un escenari ben conegut per a ells. Durant les dues temporades a Segona A, els blaugranes van convertir en casa seva l'estadi Palamós-Costa Brava i aquest darrer cap de setmana, asseguts a la llotja de l'estadi, van reviure vells temps i records mentre presenciaven el partit de Primera Catalana que va enfrontar el Palamós amb el Vilassar de Mar. L'entrenador maresmenc del Llagostera, líder i ja matemàticament equip de play-off per intentar pujar de categoria, parla del frec a frec que manté el seu equip, primer amb 77 punts perseguit de ben a prop per l'Hospitalet (segon amb 76 punts) i Prat (tercer classificat amb 75 punts) quan encara queden dues jornades per a la conclusió.

Satisfet, Alsina deia que «ens hem classificat matemàticament pel play-off i ara toca quedar com més amunt millor. Això vol dir lluitar per la primera plaça. Afortunadament depenem de nosaltres mateixos i tot i que serà molt complicat, si fem els sis punts que resten, serà nostra». Els dos rivals que queden als blaugranes són la Fundació Grama i l'Ascó, en principi assequibles, tot i que per a l'entrenador «la Grama serà difícil perquè s'hi juga no baixar de categoria. És de les poques oportunitats que els queda i ens voldran guanyar. Serà un partit complicat. Personalment, preferiria enfrontar-me contra un rival que ja no s'hi jugués res».

El Llagostera va baixar de Segona B a Tercera tot just el curs passat. Per això Oriol Alsina dona molt mèrit a la possibilitat de recuperar la categoria de bronze. Segons apuntava «fer això és molt difícil. La veritat és que estem massa ben acostumats amb el Llagostera i a vegades no li donem el mèrit que toca perquè juguem contra veritables monstres, clubs de grans ciutats amb pressupostos molt elevats. Per això, el fet de classificar-nos pel play-off ja és un èxit molt gran. Ara es tracta d'acabar de fer-la grossa, però, independentment del que passi, el que ha fet el Llagostera és excepcional».

Sobre el Palamós i la seva presència al Nou Estadi diumenge va explicar que «aquí tinc molts amics i sempre que puc m'agrada venir-hi. Aquest any encara no ho havia pogut fer, però finalment he pogut convèncer la meva dona i animar el Palamós. Guardo molt bons records d'aquelles temporades amb el Llagostera en aquest estadi». El degà ara milita a Primera Catalana i aquest curs sembla que ja se li ha escapat definitivament el tren de l'ascens. Alsina diu que «està clar que hauran de lluitar fins al final perquè aquesta temporada hi poden haver força descensos de Segona B a Tercera i, per això, és important ser el millor tercer classificat».

Alsina coneix bé el Nou Estadi perquè va ser la casa del Llagostera els seus dos històrics anys a Segona A. El tècnic diu que «és una mica irrepetible que el Llagostera torni a Segona A. Vam arribar a cotes molt importants i ara mateix és un nivell molt alt pel Llagostera tornar a pujar a Segona B. Fixi's amb el Palamós i quants anys fa que no hi és! I això que té un estadi, una ciutat molt futbolera. És molt complicat i pujar de Segona B a Segona A són paraules majors».

Per últim va parlar del Girona, club del que en va ser director esportiu el curs 2013/14: «No vaig poder veure el partit contra el Getafe perquè nosaltres jugàvem a la mateixa hora. Però una jornada abans, amb el Sevilla, crec que van estar molt bé i els van passar per sobre. Si ho van fer llavors, també poden guanyar el Llevant. Estan capacitats perquè és una plantilla amb bons jugadors».