Laporta anuncia que es presentarà a les eleccions al Barça

El que va ser president del FC Barcelona del 2003 al 2010, Joan Laporta, ha demanat aquest dimecres a la junta directiva de l'entitat blaugrana que convoqui eleccions aquest estiu, i ha anunciat que ell es presentaria a aquests eventuals comicis.

"Per cert, la directiva no volia convocar eleccions aquest estiu? Doncs que ho faci. Estic disposat a presentar-me, i qui vulgui recuperar el model de club per tornar a aconseguir la glòria per fer història, si ho vol, em podrà votar. Visca el Barça!", ha escrit a Twitter l'antic mandatari.

Aquesta petició de Joan Laporta s'uneix a la crítica que, aquest mateix matí, l'expresident ha dirigit a la junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu, en un altre missatge en aquesta mateixa xarxa social, en el qual assegura que l'equip de govern del club "ha abandonat la filosofia que va fer del Barça una referència mundial".

Laporta, després d'abandonar el Barça en concloure el seu segon mandat l'any 2010, ja es va presentar a d'altres comicis del club blaugrana, a l'estiu de 2015, però l'actual president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va aconseguir revalidar els seus poders.