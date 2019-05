L'Uni trasllada la màgia de Fontajau a la plaça del Vi

L'afició de l'Spar Citylift Girona va traslladar ahir, per una tarda, la màgia de Fontajau a la plaça del Vi. La celebració del títol de Lliga aconseguit diumenge contra l'etern rival, el Perfumerías Avenida, va reunir uns 300 aficionats impacients per aclamar les seves heroïnes quan van sortir al balcó de l'ajuntament. La festa també va tenir un punt de reivindicació perquè la paraula de moda, en boca de tothom, era «Eurolliga». «Amb l'esforç de tothom ho podrem aconseguir», va assegurar Marta Madrenas, interpel·lada directament per l'afició amb càntics d'«alcaldessa, volem l'Eurolliga».

El president, Cayetano Pérez, i el tècnic, Èric Surís, també van parlar del futur europeu de l'equip. L'empresari va explicar que «jugar aquesta competició representa un sobrecost molt alt, però igual que ho hem fet altres vegades, gràcies a l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat hem rebut els recursos necessaris per ser on som i estic convençut que per fer aquest pas també tindrem el seu suport». Per la seva banda l'entrenador, que continua sense desvelar si seguirà la temporada que ve a la banqueta, va considerar que «ja heu sentit l'afició, guanyar un títol com la Lliga et porta a l'Eurolliga, és el pas natural, tot i que l'Uni mai ha volgut estirar més el braç que la màniga i ho haurà d'estudiar molt bé perquè és una despesa important». Sobre la seva continuïtat, va tirar pilotes fora: «Avui toca celebrar el títol després d'una temporada molt dura. El club i el meu representant n'estan parlant».

La celebració va arrencar a quarts de sis de la tarda a Fontajau. Les jugadores, tècnics, directius i personal del club van pujar a l'autobús de l'equip i es van traslladar de dret a la plaça del Vi. Allà van ser rebuts per l'alcaldessa, que els va entregar un obsequi commemoratiu. Tot seguit va arribar el moment més esperat: la sortida al balcó de l'Ajuntament per saludar els 300 aficionats que s'estaven esperant a baix. Van prendre la paraula Cayetano Perez, Èric Suris i jugadores com Rosó Buch, Nuria Martínez i Laia Palau. «Jugar a Fontajau així és un gustasso. L'any que ve, més, sisplau!», va dir la veterana base. Hampton, per la seva banda, va afirmar que se sentia «feliç» per l'èxit aconseguit amb l'Uni i va acabar amb un «Visca Catalunya!»; Julia Reisingerova va ser rebuda amb crits de «MVP, MVP!» i Helena Oma va agrair el suport de l'afició. «Aquesta copa és vostra, tant de bo en vinguin més!», va subratllar. Ja al tram final dels parlaments es van sentir els càntics d'«alcaldessa, volem l'Eurolliga», de part de l'afició, que està il·lusionada com mai amb el creixement del club després de celebrar la seva segona Lliga. La canço Human de The Killers, les jugadores ruixant l'afició amb cava i una gran pluja de serpentines blanques van posar punt final a la festa.

Ara la feina es trasllada, com apuntava Cayetano Pérez, als despatxos de Fontajau. L'Uni té per davant diversos reptes, com decidir si té prou recursos per anar a l'Eurolliga (es calcula que caldrien almenys 200.000 euros més de pressupost), i confeccionar la plantilla en funció del plantejament esportiu que s'hagi escollit. Jugadores com Reisingerova, Hampton i Williams ja està clar que no continuaran perquè la seva cotització s'ha disparat.