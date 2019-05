El món del triatló, de dol per la mort d'una jove de 15 anys

Clara Martínez, una triatleta de 15 anys, ha mort a l'hospital pocs dies després de precipitar-se per un barranc de la Vall de Gallinera (Alacant).



La jove entrenava amb un grup quan es va precipitar per un desnivell d'uns 20 metres d'altura. A causa de la caiguda va patir politraumatismes. Va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital General d'Alacant, on ha estat durant cinc dies molt greu i amb pronòstic reservat, fins que ahir va morir.



El seu club Diablillos ha emès un comunicat a través de Twitter en el qual informa que "ens ha deixat Clara" i ha afegit que "només podem pensar en la seva família, els seus pares i germans, el nostre pensament està amb ells".





Hoy nos ha dejado Clara, sólo podemos pensar en su familia, sus padres y hermanos, nuestro pensamiento está con ellos.



La familia diablilla nunca te olvidará Clara.



Descansa en paz. — DiablillosRivas (@TriDiablillos) 7 de mayo de 2019

Todo mi apoyo a la familia de Clara, amigos y a los Diablillos de Rivas en momentos tan duros. Un fuerte abrazo https://t.co/zWTdd1Ysb3 — Javi Gomez Noya (@Jgomeznoya) 7 de mayo de 2019

Coneguts triatletes, com el medallista olímpic i campió munidal Javier Gómez Noya, també han expressat el seu condol per la mort de la jove.