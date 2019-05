El Sarrià tindrà els mateixos rivals tot i la repetició del sorteig per a l'ascens

Situació esperpèntica la que va generar ahir la Federació Espanyola d'handbol amb la repetició del sorteig de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata que s'havia fet dilluns. Segons van explicar des d'aquest organisme, s'havia detectat un error en el procediment i davant les queixes d'un dels equips implicats en la lluita per pujar, es va determinar que es tornaria a fer el sorteig a partir del moment en què una sèrie de dubtes sobre la distribució de les boles l'havien fet trontollar un dia abans. El més curiós del cas és que els grups i les seus van quedar tal com havien sortit inicialment, sense cap canvi.

El Sarrià, per tant, jugarà la fase a Avilés contra l'equip local, el Maristas Algemesí i el Calvo Xíria. Tres rivals que segons el tècnic Pere Coll són «assequibles» per a un equip que no amaga que la seva ambició és aconseguir fer el salt a la segona categoria de l'handbol espanyol. Les altres seus seran Màlaga i Vigo. A Andalusia hi competirà l'altre representant català, el Sant Quirze, contra Tolosa, Madrid i els amfitrions.