Banyoles també és d'handbol

Amb una plantilla formada pràcticament al 100% per jugadors de casa, i sota la direcció tècnica de Gerard Espígol, exjugador amb àmplia experiència a l'Asobal i a Plata, l'Handbol Banyoles inicia demà la fase d'ascens a Primera Nacional. Ho farà amb el suport de l'afició, al pavelló de la Draga, gràcies a les ajudes institucionals i a una campanya de micromecenatge impulsada pels propis jugadors que els ha permès cobrir els aproximadament 9.000 euros que valia organitzar l'esdeveniment. «Si fas números al final et surt més o menys igual si has de viatjar, i d'aquesta manera tenim el suport de la nostra gent, esperem molt bon ambient al pavelló durant els tres dies», explicava ahir l'entrenador.

El Banyoles, segon a la Lliga Catalana, s'enfrontarà, per aquest ordre, al Navarrete, el Corazonistas i l'Agustinos, aquest darrer, el filial d'un equip alacantí que juga a Plata, i que sembla el rival a batre pel seu potencial. Segons Gerard Espígol, «haver volgut fer la fase a casa és una demostració que volem competir. No podem posar-nos pressió, perquè penso que l'equip encara té marge de millora i no seria bo. Si ens superen que sigui perquè els rivals són millors, no perquè no ho haguem deixat tot a la pista». El Banyoles ja va jugar a Primera Nacional la temporada 2013/14 gràcies a una reestructuració impulsada per la Federació. L'aventura, però, només va durar un any.

«A Banyoles es viu l'handbol. Aquesta fase d'ascens il·lusiona tota la ciutat, i hi haurà un gran ambient al pavelló. A més, també vindrà gent d'altres llocs, si alguna cosa té Girona és que hi ha molta tradició d'handbol i quan arriben aquests moments tots ens ajudem i ens donem suport», apunta Gerard Espígol, que fa cinc anys que entrena l'equip, just després de l'any a Nacional. L'equip, totalment amateur, està integrat per joves jugadors banyolins. També hi juguen un parell de francesos que estudien Fisioteràpia a Girona. «Un amic que entrena el Niça em va parlar d'un noi que venia a estudiar, va venir a una prova i li vam fer la fitxa. Li va agradar tant que va acabar portant un altre conegut», detalla el tècnic.