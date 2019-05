Un campió a la base del Peralada

El futbol és, probablement, l'esport més mediàtic del món. Tant, que tot transcendeix. I més ara, amb les xarxes socials a tota màquina. Qualsevol gol, victòria, derrota, jugada, regat no passa desapercebut. Les històries més delicades, però, també tenen volada. Perquè n'hi ha, i no pas poques. Una de les més recordades i que més ressò va originar va ser la mort d'Antonio Puerta, jugador del Sevilla que va perdre la vida a finals d'agost del 2007 després de desmaiar-se al damunt de la gespa del Sánchez Pizjuán. La causa, una displasia arritmogènica del ventricle dret, una de les causes més freqüents de mort súbita en les persones menors de 30 anys. No ha sigut l'única pèrdua que ha colpejat amb força el món de l'esport d'aquest país. Dos anys després, una asistòlia acabava amb la vida del defensa de l'Espanyol, Dani Jarque, que es trobava concentrat amb la resta del seu equip a Coverciano. Situacions desgraciades, fortuïtes, que qui sap si s'haguessin pogut evitar. Amb fets així, la societat cada cop ha près més consciència i les revisions mèdiques són més exhaustives que mai. A Primera Divisió i fins a la categoria més baixa. D'això han pogut servir les morts de tots dos futbolistes, com algun altre més enllà de les nostres fronteres. Per més dur que soni, però aquesta és la realitat. D'això mateix estan convençuts Biel Vargas i la seva família. Als seus 10 anys, una revisió mèdica ben feta i el criteri dels metges li han salvat la vida i han impedit que, fora o dins d'un terreny de joc, li hagués pogut tocar patir una desgràcia.

La història és la següent. En Biel, natural de Llançà, juga a l'aleví A del Peralada. És davanter i el futbol és una de les seves passions. Fins aquí, res d'estrany. Va ser en el rutinari examen mèdic que es va fer a l'inici de cada temporada que la normalitat s'escapçava. En un primer moment, els metges li van trobar alguna cosa que no els acabava de fer el pes. Després de fer-li més proves li van detectar el problema. Tenia les polsacions molt baixes. Tant, que necessitava una activitat molt gran perquè el perill d'infart apareixia quan estava en repòs. La solució? Operar-se. Era qüestió de posar data, de mentalitzar-se i de fer un pas endavant. Pocs dies enrere era intervingut pel doctor Ferran Roses i encara està ingressat a Sant Joan de Déu, a Barcelona. Li han col·locat un marcapassos desfibril·lador, un sistema que controla una possible aturada cardíaca.

Ara haurà d'afrontar unes sis setmanes de repòs absolut i serà després quan podrà fer vida normal. Tant és així que el Peralada l'espera amb els braços oberts perquè comenci la temporada vinent. Un club que sempre ha estat al seu costat i també al de la seva família. L'escalf no li ha faltat. Per part de l'entitat, dels seus companys de vestidor i també de l'exterior, perquè, des d'uns dies enrere fins ara, una xarxa social com és Twitter no ha fet altra cosa que col·leccionar missatges d'ànim i suport. «En Biel és un nano que ha demostrat ser molt madur tot i la por i el respecte que un fet així li podia fer. No deixa de ser un nen de deu anys i això sempre és complicat. Però ho ha portat molt bé i hem estat al seu costat. Vam anar l'altre dia a Banyoles i li van fer un passadís els jugadors d'un i altre equip. I els seus companys li van regalar un peluix ben gran amb la seva samarreta. Tots els detalls sumen», explica Xavi Xinxó, el coordinador del futbol base del Peralada. «Ha sigut una època dura per a ell i per a la família, com és normal. Però ara totes aquestes pors s'acabaran i podrà fer vida normal, sense tenir problemes de res. És una molt bona notícia», afegeix. Durant aquest temps previ a l'operació, i també ara durant la recuperació, en Biel ha rebut el suport d'Hèctor Simón. El migcampista de l'Olot, a part de ser futbolista professional, també és coach i s'ha encarregat de preparar-lo i mentalitzar-lo per superar qualsevol obstacle que se li anés presentant al llarg d'aquestes setmanes.



Missatge a Iker Casillas

Tant en Biel com la seva família tenen molt en ment Antonio Puerta. Han promès que portaran un ram de flors a l'estadi Sánchez Pizjuán de Sevilla un cop estigui totalment recuperat. Això sí, no és l'únic nom propi que apareix en aquesta història. També hi treu el cap Iker Casillas. El porter del Porto va patir un infart de miocardi a principis de mes. Ja està fora de perill. En Biel, un cop operat, li va enviar un missatge a través del Twitter: «Estava nerviós perquè m'havien d'operar. Tinc 10 anys i pateixo el mateix que Antonio Puerta. Per sort, com a tu, a mi m'han operat i he pogut salvar la meva vida. Aquests dies els dos hem guanyat la nostra pròpia Champions de la vida. Jugar a futbol és important, però la salut està per sobre de tot. Molts ànims i a veure si aviat, pas a pas, ens anem recuperant».