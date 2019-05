La Generalitat estarà «al costat» de l'Spar Citylift en el repte de jugar l'Eurolliga

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha rebut aquest migdia al Palau de la Generalitat a l'Spar Citylift Girona com a reconeixement al títol de lliga que les gironines varen aconseguir diumenge a Fontajau. En la recepció, la consellera ha refermat el «compromís» del Govern amb l''Uni en el seu repte de jugar l'Eurolliga.

«Estarem al vostre costat fins allà on sigui necessari perquè pugueu jugar la competició amb tota normalitat, amb tota tranquil·litat, sentint-vos recolzades pel Govern del vostre país», ha transmès Budó a la representació del club que ha anat a Barcelona on hi havia la presència de jugadores com Laia Palau, Rosó Buch, Núria Martínez, Helena Oma, Nadia Colhado...

Abans, a primera hora del matí, la mateixa expedició ha estat rebut a la Diputació de Girona en un acte amb el seu president Miquel Noguer.