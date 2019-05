La Marxa BTT de Vilablareix es disputa aquest diumenge

La 14a Marxa BTT de Vilablareix es disputa aquest diumenge. Hi haurà dos circuits per escollir, un de 24 quilòmetres i l'altre de 34. Tots dos exigents físicament i alhora divertits. Els organitzadors també han previst dos punts d'avituallament, on hi haurà beguda refrescant, beguda isotònica, fruita i quelcom més per menjar i recuperar forces. A l'arribada els participants hi trobaran un bon esmorzar.