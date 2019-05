Polsera de Pere Quera i dinar al Celler

Les jugadores i el cos tècnic de l'Spar Citylift Girona tenen uns dies plens d'actes socials per celebrar el títol. Dimarts, abans d'anar a l'Ajuntament, van passar per la joieria Pere Quera 1887, on van ser obsequiades amb una polsera commemorativa feta amb un disseny exclusiu. Ahir van dinar al Celler de Can Roca. Avui, visiten la Diputació i Generalitat.