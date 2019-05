Sant Esteve acull dissabte la segona Remences Kids

Per segon any consecutiu, la programació de la marxa cicloturista Terra de Remences acull la celebració d'una prova de formació per a escoles fins a categoria infantil. I després de l'èxit de la primera Remences Kids, enguany, la prova que organitza el Club Ciclista Olot Infantil representarà la celebració del Campionat de Catalunya Infantil de carretera aquest dissabte a la tarda a Sant Esteve d'en Bas.