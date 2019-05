El Tottenham jugarà la final gràcies a un gol al minut 96

El Tottenham Hotspur es va classificar per a la seva primera final de la Lliga de Campions gràcies a la seva victòria 2-3 davant l'Ajax amb un gol de Lucas Moura al minut 96, culminant un triplet que va eliminar un rival que va pagar molt cara la seva inexperiència en el partit de tornada d'un duel que tenia favorable pel 0-1 de l'anada.

El desvergonyiment de l'equip d'Amsterdam, la seva gran basa per haver eliminat el Reial Madrid i el Juventus, va ser ahir la seva perdició. Els Spurs van rematar la feina, com ja havien fet a quarts per deixar fora el Manchester City, i van marcar al darrer instant el gol del triomf per capgirar la situació i citar-se amb el Liverpool a la final que tindrà lloc a Madrid dissabte 1 de juny.

La victòria visitant va tenir molt mèrit perquè el partit va començar molt malament per als homes de Pochettino, que al minut 5 ja perdien i que van marxar al vestidor dos gols per sota al marcador, el que els obligava a marcar-ne tres en mitja part a camp contrari després d'una gran primera part de l'Ajax.

A la represa, el Tottenham, amb l'entrada de Llorente al camp i una actitud molt més decidida, va passar a dominar el partit i amb cada gol va anar empetitint un Ajax que durant tota la Lliga de Campions semblava no tenir por a res. Al final, un Moura en estat de gràcia va provocar el deliri dels aficionats visitants.