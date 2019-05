Valverde queda assenyalat després del fracàs d'Anfield

La continuïtat a la banqueta del FC Barcelona de l'entrenador Ernesto Valverde, amb contracte fins al 2020, torna a aparèixer com un enorme interrogant, després de la derrota dels barcelonistes dimarts en la Lliga de Campions a Liverpool (4-0). La profunda crisi que ha originat l'eliminació, que se suma a una de similars característiques l'any passat contra el Roma, ha posat al centre de la diana alguns jugadors, però especialment Ernesto Valverde, el suport del qual al vestidor i a la directiva és possible que es ressenti per l'erosió que ja ha començat a produir aquesta nova hecatombe al club català.

Al Barcelona no s'espera que hi hagi cap moviment brusc per evitar causar més mals majors amb vista a la final de la Copa del Rei del dia 25 de maig contra el València, encara que tot queda a costa de la reacció que puguin tenir els aficionats aquest cap de setmana en el Camp Nou, on el Barça posarà punt final a la temporada al seu estadi rebent el Getafe.

L'any passat va transcendir que un sector de la directiva havia sentenciat Valverde per l'eliminació del Barça en la Lliga de Campions per un equip clarament inferior com va ser el Roma, al qual els blaugranes havien guanyat en l'anada del Camp Nou per 4-1 i que van acabar eliminats per una derrota a Itàlia per 3-0. Malgrat aquell manifest malestar, ja que els arguments es concentraven en el fet que a Valverde li venia molt gran la banqueta del Barça, el conjunt blaugrana va reaccionar de la millor forma, en sentenciar la Lliga i recollir un doblet a la final de la Copa del Rei en un incommensurable partit contra el Sevilla (5-0).

Les severes ensopegades en la Supercopa d'Espanya, en la qual Valverde va debutar en la banqueta perdent contra el Madrid per 5-1 en el global dels dos partits, i en la Lliga de Campions en mans del Roma, van ser corregudes al final del curs per un doblet que va satisfer un majoritari sector blaugrana, que va acabar veient com el Madrid enllaçava la seva tercera Copa d'Europa seguida en quatre anys.



Laporta demana eleccions

Per altra banda, el que va ser president del FC Barcelona del 2003 al 2010, Joan Laporta, va demanar a la junta directiva que convoqui eleccions aquest estiu, i va anunciar que ell es presentaria a aquests comicis. «Per cert, la directiva no volia convocar eleccions aquest estiu? Doncs que ho faci. Estic disposat a presentar-me, i qui vulgui recuperar el model de club per tornar a aconseguir la glòria per fer història, si ho vol, em podrà votar. Visca el Barça!», va escriure a Twitter. L'expresident va assegurar que l'equip de govern del club «ha abandonat la filosofia que va fer del Barça una referència mundial».