David Millar, protagonista al Museu del Cinema

L'exciclista David Millar va ser protagonista ahir al Museu del Cinema, on va assistir a la projecció del documental Time Trial». El film és la història del retorn al ciclisme de competició del mític corredor, una jove promesa del ciclisme escocès que va veure truncada la seva carrera esportiva per culpa del dopatge. Anys després, Millar va tornar a competir per redimir els seus actes del passat i començar de nou com a ciclista net amb un objectiu: el Tour de França. Després de la projecció hi va haver un col·loqui entre el públic i l'esportista.