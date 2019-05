La Generalitat «estarà al costat» de l'Spar Citylift per jugar l'Eurolliga

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va rebre ahir al migidia al Palau de la Generalitat l'Spar Citylift Girona com a reconeixement pel títol de Lliga que les gironines van aconseguir diumenge a Fontajau. En la recepció, la consellera va refermar el «compromís» del Govern amb l'Uni en el seu repte de jugar l'Eurolliga. «Estarem al vostre costat fins allà on sigui necessari per tal que la competició la pugueu jugar amb tota normalitat, amb tota tranquil·litat, sentint-vos recolzades pel Govern del vostre país», va dir Budó. Abans, al matí, l'expedició gironina va visitar la Diputació de Girona.