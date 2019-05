El Citylift GEiEG Uni jugarà avui les semifinals de l'estatal contra el Sant Adrià

El potent Sant Adrià serà el rival del Citylift GEiEG Uni en les semifinals del Campionat d'Espanya júnior que s'està disputant a Avilés. Per arribar fins a semifinals, l'equip que entrena Mau Puig va derrotar ahir l'Adareva de Tenerife per 47-65 en un partit en què les gironines van haver de plantar cara al físic de la pivot africana de les canàries, Sika Kone, que va acabar amb 22 punts, 28 rebots i 39 de valoració del 40 total del seu equip. Per part del GEiEG Uni va destacar molt l'encert de la banyolina Júlia Soler, una jugadora que ja ha debutat a Lliga Femenina-1, amb 35 punts i 6 triples. Matas va fer 11 punts i Moya, 10. Estudiantes i València són els dos altres semifinalistes.