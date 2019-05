El Llagostera té per davant l'últim esforç per assegurar-se ser campió

Llagostera, l'Hospitalet i Prat tenen, a falta de dues jornades per acabar la Lliga de Tercera, garantida la seva presència al play-off d'ascens. Ara falta concretar amb quin ordre hi entren i qui els acompanya, amb l'Horta amb tot a favor per davant del Sant Andreu, ara cinquè, tot i que amb opcions matemàtiques per estar entre els escollits. El Llagostera és ara mateix el líder, amb 77 punts, i supera per un punt l'Hospitalet i per dos, el Prat. Els queda, per tant, un últim esforç per assegurar-se el campionat, situació que els permetria optar a l'ascens jugant una única eliminatòria directa amb algun altre primer (amb possibilitat de repesca si es perd) i disputar la propera edició de la Copa.

Els dos rivals que resten als d'Alsina són conjunts en zona de descens. Diumenge jugaran contra el Grama, que pot certificar el descens al Municipal, i tancaran la Lliga contra un Ascó que ja ha baixat i que desfarà l'equip a final de temporada. Els rivals de l'Hospitalet seran Santboià i Reus B, i els del Prat, Vilafranca i Cerdanyola.

Dels 18 grups de Tercera que hi ha repartits per Espanya, la meitat ja tenen decidit el campió. Portugalete, Oriola, Jaén, Peña Deportiva, Tamaraceite, Mèrida, Haro, Tarazona i Socuéllamos, per tant, podrien ser rivals del Llagostera en l'eliminatòria directa si els blaugranes acaben primers.