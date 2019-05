De marcar a Montilivi a conduir el Tottenham cap a una final històrica

L'enèsima remuntada de la vigent edició de la Lliga de Campions la protagonitzava aquest passat dimecres el Tottenham. En una de les moltes nit boges que ha viscut aquesta temporada la competició, el conjunt anglès capgirava un 2-0 al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam per aconseguir el bitllet per a la primera final de la seva història. La gesta dels Spurs va tenir nom i cognom: Lucas Moura. El brasiler, de 26 anys, vivia la seva actuació més completa. Tres gols, l'últim dels quals en el darrer sospir, servien al seu equip per capgirar el devenir de l'eliminatòria i classificar-se per al darrer esglaó abans del títol. El mateix futbolista que s'emocionava a la sala mixta davant d'uns periodistes que li havien fet escoltar la narració del seu tercer gol. Aquell que se'n va anar del PSG per la porta del darrere davant l'arribada de Neymar. El mateix Lucas Moura que, uns mesos enrere i quan la temporada oficial estava a punt de començar, va jugar i marcar a Montilivi.

Va ser a principis del mes d'agost passat. El Tottenham, flamant finalista de la Lliga de Campions, títol que intentarà guanyar ara davant el Liverpool de Jurgen Klopp, va ser el convidat de la 42a edició del Trofeu Costa Brava. S'hi va presentar amb baixes importants. I no poques. Però algunes de les seves estrelles van ser-hi. Entre elles, Moura. El brasiler, amb el 10 a l'esquena, va ser titular al costat de Ben Davies i Son Heung-min. A la segona part, va jugar Fernando Llorente. Tots quatre van tenir minuts el dimecres al camp de l'Ajax. La resta dels futbolistes que Mauricio Pochettino va utilitzar a Montilivi no van viure des de la gespa la històrica classificació per a la final continental.

Aquell partit el va guanyar el Girona. I bé. Un 4-1 il·lusionant que no va destapar, encara, les moltes carències que ha dut els d'Eusebio a viure un final agònic de Lliga en què el descens de categoria pot ser un dels destins si les coses no s'arreglen a temps. Van marcar Juanpe, Lozano, Portu i també Aleix Garcia. Això sí, l'encarregat d'inaugurar el marcador va ser, precisament, Lucas Moura. Ell mateix va rebre una absurda falta a la frontal i va agafar la responsabilitat. Amb un xut sec, va superar la tanca i Bounou va reaccionar tard. Gol. Ni s'imaginava en aquell moment que, mesos més tard, conduïria el seu equip a la final de la Champions amb un hat-trick que passarà a la història. Tot just viu la seva segona temporada a la Premier, on va arribar procedent del PSG, que el va convidar a marxar davant l'aterratge de Neymar a canvi de 27 milions d'euros. No li va agradar gaire aquest canvi d'aires al jugador, qui, en to irònic, es va estampar el dorsal 27 a la samarreta. Més havien pagat els francesos l'any 2012. Es van gastar 40 milions per fitxar la jove promesa del Sao Paulo. El mateix jugador que va estar a punt de marxar al Reial Madrid, però que va ser descartat a darrera hora per Mourinho. O això diuen.