Rosó Buch continuarà a Girona

Rosó Buch té el cor guanyat a bona part dels habituals de Fontajau, que la temporada vinent, per quart any consecutiu, podran seguir gaudint del bàsquet alegre de l'escorta de Mataró, que ha tancat un acord amb l'Spar Citylift Girona per afegir-se a les ja renovades Núria Martínez, Nadia Colhado, Helena Oma i Laia Palau per al projecte de l'Uni 2019/2020. A l'espera de prendre una decisió sobre si afrontar el repte de l'Eurolliga o renunciar-hi, tornant a jugar a l'Eurocup, el club de Fontajau ha frenat la planificació esportiva congelant els anuncis de renovacions i fitxatges. Però, un cop presa la decisió, l'Spar Citylift Girona convertirà en oficial el seu acord amb Rosó Buch que entra en els plans de l'Uni tant en la configuració amb una plantilla més curta en Eurocup com en una de més llarga a l'Eurolliga.

En el tram final de la temporada, quan s'acceleren els contactes i les propostes, Rosó Buch ha estat temptejada pel Perfumerías Avenida i per dos equips més cridats a estar a la part alta de Lliga Femenina-1, però, finalment, la jugadora de Mataró ha acabat arribant a un acord amb l'Uni per continuar a Fontajau. A manca de definir els canvis que podria provocar el salt a l'Eurolliga, el joc exterior de l'Spar Citylift Girona de la temporada vinent va agafant forma amb Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Helena Oma i una escorta nord-americana que s'hauria d'encarregar de sumar punts amb un estil de joc molt ràpid i alegre que agradarà a Fontajau.

Capitana del primer equip, Rosó Buch va arribar a Girona després de treballar-se una carrera professional i marxar molt jove de Mataró per jugar a Lliga Femenina-2 a Càceres i després de passar per Bembibre (tres temporades) i Conquero. Amb l'equip Huelva, Buch es va proclamar campió de Copa en superar l'Avenida en la final de Sant Sebastià i va perdre contra l'Uni en les semifinals de Lliga tot i els greus problemes econòmics que va patir una plantilla en què, a més de la mataronina, hi havia jugadores com Adadora Elonu, Haley Peters, María Pina, Luci Pascua... Aquell estiu, Rosó Buch es va incorporar a l'Uni al mateix temps que Èric Surís i Rosó Buch, on ara, a punt de fer 27 anys, renova per jugar-hi la seva quarta temporada.



Jewell Lloyd renova per l'Avenida

Semblava que el seu pas per Salamanca seria un vist i no vist, una manera de completar l'any després d'una mala experiència a Turquia, però el Perfumerías Avenida ha aconseguit convèncer Jewell Lloyd perquè renovi la temporada vinent i la comenci a les ordres de Miguel Ángel Ortega. Abans, però, Lloyd jugarà aquest estiu a la WNBA amb Seattle Storm, que ja es va proclamar campiona l'any passat. Sílvia Domínguez i Jewell Lloyd són les dues primeres renovacions a l'Avenida després de la derrota en la final de Lliga.