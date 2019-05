El Bordils perd però lliga la salvació matemàtica

Els deures ja els va fer la setmana passada el Bordils, que va aconseguir una victòria importantíssima a casa (19-18) per deixar la permanència gairebé vista per sentència. Avui, l'objectiu ja està ben lligat i és matemàtic. I això que els de Sergi Catarain han estat escombrats a la pista del Port Sagunt per un contundent 39-20.

Malgrat l'ensopegada, la resta de resultats deixa el panorama ben favorable de cara a la darrera jornada. Facin el que facin els gironins contra el Sant Martí Adrianenc, no cauran a una de les places de descens. És impossible.

El Bordils té ara 24 punts. Dos més que el tercer per la cua, que en té 22. Però és que amb aquesta puntuació hi ha, a part del Palma del Río (ara mateix en perill), també l'Alacant, l'Adrianenc i el Zarautz. Fins a quatre conjunts que haurien de guanyar l'últim partit per atrapar els de Catarain. El que passa és que hi ha un duel directe, el que disputaran el Zarautz i l'Alacant. D'aquesta manera, un dels dos no podrà sumar dos punts. Així que tot està dat i beneït.