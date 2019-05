Un Bordils salvat virtualment visita la pista del Port Sagunt

Tranquil i sense la pressió de tenir el perill a tocar. Així visitarà l'Handbol Bordils la pista del Fertiberia Port Sagunt (19 h), el segon classificat i aspirant a jugar la temporada vinent a la màxima categoria de l'handbol estatal. Un matx difícil, però que no es preveu, ni de bon tros, decisiu. Els de Sergi Catarain van fer els deures la setmana passada guanyant el Cisne al Blanc-i-Verd (19-18). D'aquesta manera, amb 24 punts, en tenen quatre de marge respecte al descens, que ara mateix marca l'Alacant amb 20. I només queden dues jornades, perquè la salvació, tot i no ser matemàtica per la diferència de gols, sí que és virtual. Es podria segellar avui mateix tot i perdre, depenent dels resultats dels rivals directes. I si no fos així, tot quedaria dat i beneït a l'última jornada. El Bordils rebrà l'Adrianenc a casa, un equip que té 22 punts i encara no està salvat, però que podria arribar al darrer partit ben tranquil depenent de si avui se'n surt o no amb el Palma del Rio. Catarain comptarà amb dotze jugadors però una setmana més tindrà baixes importants com les de Masmiquel, Moreno, Mach, Márquez i Ferrer, entre d'altres.