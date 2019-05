El miracle del Bàsquet Girona s'acaba al País Basc

El Bàsquet Girona no ha pogut optar a la cinquena plaça que dóna accés a lluitar per l'ascens a LEB Or després de perdre a la pista de Juarisiti (77-71). Els gironins havien de guanyar per poder arribar fins la cinquena posició i que Navarra, Peixe Galego i Zamora perdessin.

Amb la derrota, els de Fontajauja ja no podien assolir la cinquena posició que, en cas de victòria, tampoc hagués estat possible a causa de les victòries de Peixe Galego i Navarra.