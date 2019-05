El GEiEG Uni, subcampió d'Espanya júnior

El Citylift GEiEG Uni s'ha quedat aquest migdia a les portes de repetir l'històric èxit grupista del 1990 a Salt quan un equip entrenat per Pepe Rodríguez es va proclamar campió d'Espanya amb jugadores com Meri Buil o Sandra Ventura derrotant el Canoe en la final. Avui, un altre equip madrileny, el Movistar Estudiantes, han deixat les gironines sense premi a Avilés en una final ajustada que s'ha decidit per l'encert de Begoña de Santiago (25 punts, sis quan s'ha trencat definitivament el marcador a dos minuts del final) en un partit amb anotacions baixes (36-48).

La banyolina Júlia Soler ha estat la màxima anotadora del Citylift GEiEG Uni amb 15 punts mentre que Laia Moya ha acabat amb 6 punts i 13 rebots i Fatou Cisse ha agafat 23 rebots.

La plantilla del Citylift GEiEG Uni júnior que entrena Mau Puig està formada per Irene Gómez, Aina Baus, Elisabeth Matas, Judith Ortega, Judith Nualart, Júlia Soler, Júlia Casals, Laia Moya, Mònica Quer, Rut Ulrich i Fatou Cisse.

El subcampionat es queda a un pas de l'èxit de de fa 29 anys a Salt igualat el segon lloc que va aconseguir l'Uni, amb Marta Xargay a l'equip el 2007. El segon lloc en el Campionat d'Espanya, que aririba després de superar el Sant Adrià en semifinals, és un nou èxit per al bàsquet femení gironí menys d'una setmana més tard que el primer equip de l'Spar Citylift Girona es proclamés campió de Lliga Femenina-1.