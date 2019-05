Guanyar i esperar la carambola

En el moment de començar la segona fase semblava clar que el Bàsquet Girona era un ferm candidat a jugar les eliminatòries, fins i tot a lluitar amb l'Alacant per ser l'equip que pugés directe a LEB Or, però la funesta ratxa de resultats de l'equip gironí en l'inici d'aquesta segona part de la temporada ho va tirar tot per terra. Una victòria i set derrotes en vuit jornades, amb el canvi de Quim Costa per Àlex Formento entremig, van fer pensar que la temporada estava acabada però, després de guanyar els tres últims partits de manera consecutiva (Zornotza, Estela i Zamora), els gironins han arribat a l'última fase amb la possibilitat d'acabar la lliga cinquens i jugar-se l'ascens a LEB Or en una eliminatòria a anada i tornada contra el Villarrobledo, ja matemàticament segon classificat. La carambola és complicada, però real. El Bàsquet Girona necessita guanyar aquest vespre a la pista del Juaristi i esperar que els tres equips que té per davant perdin els seus partits. Els tres rivals del Bàsquet Girona en la lluita per la cinquena posició juguen de local: el Zamora contra el Navarra, el Marín contra l'Alacant i el Navarra contra el Villarrobledo. Els quatre partits, a les vuit del vespre en jornada unificada.

«Estem centrats en el que està en les nostres mans, que és preparar el partit el millor possible i intentar guanyar-lo. Així, si ha de passar res més, que nosaltres hàgim fet la nostra feina», explicava ahir Àlex Formento que té clar que, després d'una temporada irregular en l'àmbit de resultats, tancar el curs amb bones sensacions i la quarta victòria consecutiva permetria marxar cap a casa amb el cap alt encara que Zamora, Marín i Navarra no fallin. Per aconseguir-ho els gironins haurien de guanyar avui a Azpeitia, en la pista d'un Juaristi, que fa setmanes que no té opcions de jugar les eliminatòries d'ascens, però que a l'abril va emportar- se la victòria de Fontajau amb molta contundència en el que era l'estrena de Formento a la banqueta (69-86). «El Juaristi té dos americans versàtils i un cinc molt gros, amb experiència a LEB Or, que aquí ens va portar problemes», avisava Formento que té clar que guanyar el Juaristi «no serà fàcil, perquè tot i que ha tingut una mala classificació en aquesta segona fase ha fet bons resultats contra equips potents».

Spencer Reeves, 20 punts la setmana passada en la victòria basca contra el Villarrobledo, el seu compatriota Powell o el potent Orlov destaquen en un Juaristi que jugarà sense cap pressió en el que serà el seu comiat de la temporada. «La il·lusió i les ganes de fer un bon partit estan per sobre de qualsevol problema físic» apuntava ahir Formento que, més enllà del desgast amb que alguns dels seus jugadors arriben a final de temporada, creu que un partit com el d'aquest vespre passa per sobre de qualsevol molèstia.

Un cop acabi el seu partit a Azpeitia, sobretot si han guanyat, els jugadors del Bàsquet Girona miraran què ha passat a Zamora, Marín i Pamplona. Amb l' average perdut amb tots tres, el Bàsquet Girona necessita que perdin tots. La carambola queda en mans d'Almansa, Alacant i Villarrobledo. I només els primers s'hi juguen alguna cosa.