Julia Reisingerova deixarà l'Uni per fitxar pel València

En el món del bàsquet femení tothom té clar que el València serà molt aviat la gran alternativa al Perfumerías Avenida i l'Spar Citlylift Girona. Aquesta temporada, la seva primera a Lliga Femenina-1, les valencianes ja s'han classificat per a la Copa, caient contra l'Uni en quarts, i han disputat les semifinals de la lliga perdent contra l'Avenida. El València és el mateix club que l'equip ACB, amb Juan Roig, propietari de Mercadona, de president, i jugar els partits a La Fonteta on reuneix bones entrades i es prepara per fer un nou salt de qualitat de cara al curs vinent. Un salt que passa per noms com el de la fins ara pivot de l'Spar Citylift, Julia Reisingerova, millor jugadora de la recent final de lliga, que canviarà Fontajau per València després que l'Uni tingui clar des de fa molts dies que econòmicament li seria molt complicat retenir a la pivot txeca. La capacitat econòmica del València també acabarà portant cap a La Fonteta a una jugadora exterior de primer nivell que, cada estiu, l'Uni es planteja fitxar però que, de moment, continuarà sense jugar amb la samarreta gironina. A banda d'aquests dos fitxatges que encara no ha fet oficials, el València ha renovat María Pina, Anna Gómez, Meiya Tirera i Irene Garí.

El paper determinant de Julia Reisingerova en la final de Lliga contra l'Avenida, assumint el paper reservat per a la lesionada Nadia Colhado, va posar la jove pivot txeca de 21 anys a l'aparador mostrant un potencial que a Fontajau ja tenien clar. Molt gran físicament, Reisingerova és dura prop de cistella, però també té molts bons moviments i facilitat per anotar. Amb només dos anys jugant a Lliga Femenina-1, un a Sant Adrià i aquest a Girona, Reisingerova apunta a acabar sent una de les millors pivots del Bàsquet Europeu. Des de fa moltes setmanes, l'Uni ha intentat pactar la renovació amb el seu agent, però les ofertes gironines mai van arribar a les altres propostes que anava rebent. La semtana passada, l'agent de Reisingerova ja va fer saber als responsables de l'Uni que el seu futur estava lluny de Fontajau. La pròxima temporada, Reisingerova jugarà amb el València. Qui sí que continuarà a Girona és Nadia Colhado que, un cop estigui recuperada de la seva lesió, jugarà aquest estiu a la Lliga brasilera amb el Campinas Veracruz.



Andrea Vilaró, a l'Avenida

Ahir, Reisingerova a banda, també es va confirmar el fitxatge pel Perfumerías Avenida d'Andrea Vilaró. Després de la seva gran temporada al Cadí, la jugadora catalana marxa a Salamanca on, de moment, Ortega també ja ha aconseguit les renovacions de Sílvia Domínguez i Jewell Lloyd. Laura Gil podria ser la següent renovació de les castellanes, que faran molts canvis.