El Salt necessita remuntar quatre punts si no vol perdre la categoria

El Club Bàsquet Salt es juga avui el ser o no ser la temporada vinent equip d'EBA. Els d'Oriol Verdés disputen la tornada del play-out per no baixar. Jugaran, a partir de les 6 de la tarda, al pavelló del Guinardó contra el Martinenc i ho faran amb un desavantatge de quatre punts. En el duel d'anada, disputat el passat diumenge a Salt, els visitants es van apuntar la victòria per quatre punts de diferència: 70-74. Eixugar aquesta renda és imprescindible si els Marc Juanola, Albert Pujolràs i companyia no volen jugar el proper curs a Copa Catalunya.