Arthur és baixa per rebre avui el Getafe (18.30 h)

? Sense pràcticament temps per pair la desfeta a Liverpool i a poques setmanes de jugar la final de Copa, el Barça examina el seu propi estat anímic i el de la seva afició. Avui juga al Camp Nou contra un Getafe que lluita per classificar-se per primera vegada a la seva història per la Lliga de Campions. Caldrà veure si Valverde fa gaires rotacions o si farà jugar un onze prou competitiu per sumar els tres punts i acabar el curs amb bon regust de boca. Ousmane Dembélé i Luis Suárez seran baixa per lesió. Tres quarts del mateix passa amb Arthur Melo, que té molèsties al pubis. Els joves Riqui Puig i Abel Ruiz van entrar en una convocatòria sense Boateng ni Murillo. De la seva banda, el Getafe no podrà comptar amb Amath, Antunes, Markel, Bruno i Mata.