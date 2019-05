El Banyoles cau contra el Corazonistas i es complica l'ascens de categoria

El Banyoles va perdre ahir davant el Corazonistas (24-25) i haurà d'esperar una derrota dels madrilenys per poder pujar a Primera Nacional. Va ser un duel molt ajustat que els blanc-i-blaus van dominar durant els primers compassos de partit. En el tram final, els visitants van aconseguir una renda de tres gols quan faltaven tres minuts per a la conclusió (22-25), encara que els amfitrions van saber retallar distàncies en menys d'un minut (24-25). Malgrat jugar amb un home més durant l'últim minut no van poder empatar el partit i dependre d'ells mateixos per assolir l'ascens.

D'aquesta manera, els banyolins hauran d'estar molt pendents del resultat entre el Corazonistas i el Navarrete (10.30 h) per saber si amb un triomf després poden aconseguir l'objectiu. L'única combinació possible és que els madrilenys perdin i que ells guanyin l'Agustinos Alacant (dos quarts d'una del migdia) per poder pujar a Primera Nacional.