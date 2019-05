El Bordils perd a Sagunt però lliga la salvació matemàtica

Salvats. Això és el més important. Sí, fa mal perdre per 19 gols de diferència. En d'altres circumstàncies, el que li va passar ahir al Bordils hauria estat preocupant. El Port Sagunt, un dels equips més potents de la categoria, li va passar pel damunt des del primer fins l'últim minut. No hi va haver color. El 39-20 que reflectia el marcador ho diu tot. Però la història és una altra. Malgrat l'ensopegada, els de Sergi Catarain aconseguien l'objectiu. Ara sí, de manera matemàtica i no pas virtual, com fa una setmana.

Del partit, res a dir. Amb el 12-4 dels primers 20 minuts, tot estava sentenciat. No hi va haver reacció ni tampoc s'esperava. Lluitava el Bordils contra un rival molt potent i també contra les adversitats, les mateixes que l'han acompanyat durant tot el curs. Baixes i més baixes. Malgrat tot, ha sigut capaç de superar els obstacles i de lligar una permanència que és valorada com un un èxit majúscul. L'equip té ara 24 punts i només queda una jornada. El descens el té a dos punts. Hi ha fins a quatre equips amb 22: Palma del Rio (ara mateix tercer per la cua), Alacant, Adrianenc i Zarautz. Tots quatre haurien de guanyar per atrapar els gironins. El que passa és que hi ha un duel directe, el que protagonitzaran el Zarautz i l'Alacant. D'aquesta manera, un dels dos no podrà sumar dos punts. La permanència és un fet i el duel d'aquest cap de setmana vinent amb l'Adrianenc al Blanc-i-Verd, a part d'un tràmit, es convertirà en una autèntica festa. No és mereix cap altra cosa.