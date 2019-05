Bottas aconsegueix una «pole» de rècord al Circuit

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) va aconseguir la pole position a la sessió de qualificació del Gran Premi d'Espanya, amb un 1:15.406 que és, a més, rècord del Circuit de Montmeló. Amb aquesta tercera pole de l'any, de manera consecutiva, va superar el seu company Lewis Hamilton i a Sebastian Vettel (Ferrari), amb Carlos Sainz (McLaren) sent dotzè.

No obstant això, Hamilton intentarà batre el seu company i a la història del traçat català a la recerca de la victòria. De moment, de les 28 carreres disputades a Montmeló, s'ha proclamat campió en 21 d'elles el poleman i en 25 d'elles un pilot que sortia des de la primera línia. Així que Bottas, amb aquesta pole, ja podria tenir molt de guanyat.

Tercer sortirà Sebastian Vettel a gairebé un segon de Bottas i, de moment, evidenciant que les possibles millores del Ferrari, i la nova unitat de potència, no valdrien com per estar per davant dels Mercedes. A més, Charles Leclerc va salvar la papereta amb una última volta en la Q3 que li va fer acabar cinquè, deixant Max Verstappen (Red Bull) en quarta posició. Pierre Gasly, Romain Grosjean , Kevin Magnussen , Daniil Kvyat i Daniel Ricciardo (Renault) van completar el Top 10 de la graella.